Президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Про це свідчить проєкт закону 7668-д.

Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривень за літр.

Раніше Верховна Рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне:

для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.

При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.

У Мінекономіки заявили, що підвищення цін на пальне в Україні після повернення акцизів не очікується, попри те, що розмір акцизу складає 3,5-4 гривень за літр. У міністерстві заявили, що заявив, що дефіциту також не буде.