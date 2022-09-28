Зеленський підписав закон про акцизи [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Про це свідчить проєкт закону 7668-д.
Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривень за літр.
Раніше Верховна Рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне:
- для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів,
- для газу - 52 євро за 1000 літрів.
При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.
У Мінекономіки заявили, що підвищення цін на пальне в Україні після повернення акцизів не очікується, попри те, що розмір акцизу складає 3,5-4 гривень за літр. У міністерстві заявили, що заявив, що дефіциту також не буде.
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