Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 українських захисників [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 320 захисників України.
Про це повідомив у відеозверненні глава держави.
"Відзначені 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники. За хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій", - сказав український лідер.
Відповідні укази про нагородження наших військових Зеленський підписав увечері середи, 28 вересня.
До слова, від початку повномасштабного вторгнення рф майже 30 тисяч українських воїнів були відзначені державними нагородами.
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