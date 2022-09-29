Анексія окупованих територій України: у росії оголосили дату [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 вересня, у кремлі підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу росії. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новини".
З такою заявою виступив прес-секретар президента рф дмитро пєсков. За його словами анексію кремль оголосить завтра о 15:00.
Також готується "об'ємний" виступ російського диктатора володимира путіна.
Президент росії володимир путін проведе зустріч із главами звільнених територій 30 вересня в москві, коли буде підписано договори про їх вступ до складу рф.
Від "звільненими територіями" кремль має на увазі так звані "ДНР", "ЛНР" та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
Також пєсков повідомив, що путін скликає оперативне засідання ради безпеки рф.
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