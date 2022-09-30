Удар по цивільній гуманітарній колоні: стало відомо про жертв [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 вересня, стало відомо про те, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру Запоріжжя. Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив про жертв.
Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки. Горіть в пеклі, кляті рашісти!
по темі
На Південнобузькому напрямку ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів
У п'ятницю вранці, 30 вересня, у Запоріжжі пролунали вибухи
У п'ятницю, 30 вересня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 дуже небезпечні
У четвер, 29 вересня, відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних