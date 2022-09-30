McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У Києві McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах. Відтепер заклад можна буде відвідати, а не лише зробити замовлення доставки.
Адреси відкритих залів McDonald's:
- пр. Палладіна, 7 А;
- вул. Драйзера, 4;
- просп. Гагаріна, 2а;
- просп. Бажана, 3б;
- вул. Гришка, 7;
- вул. Велика Васильківська, 22;
- просп. Броварський, 27;
- вул. Вишгородська, 33а;
- вул. Курбаса, 19а;
- просп. Оболонський, 26а.
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