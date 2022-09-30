У тимчасово окупованому Херсоні загинув колаборант Олексій Катериничов, який обіймав посаду "першого заступника голови ВДА Херсонської області з безпеки" після призначення окупантами. Про це повідомляє російське видання "РБК".

Катериничов загинув нібито внаслідок ракетного удару.

Зазначимо, що його призначили "першим заступником голови ВДА Херсонської області" лише 18 серпня.

Катериничов у 1996-2021 роках служив у прикордонних військах, потім у підрозділах ФСБ росії. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру із проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер".