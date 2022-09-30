У Херсоні загинув колаборант [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Херсоні загинув колаборант Олексій Катериничов, який обіймав посаду "першого заступника голови ВДА Херсонської області з безпеки" після призначення окупантами. Про це повідомляє російське видання "РБК".
Катериничов загинув нібито внаслідок ракетного удару.
Зазначимо, що його призначили "першим заступником голови ВДА Херсонської області" лише 18 серпня.
Катериничов у 1996-2021 роках служив у прикордонних військах, потім у підрозділах ФСБ росії. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру із проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер".
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