30 вересня президент рф володимир путін оголосив про спробу анексії окупованих територій Україні. Він підписав договір про так званий "вступ до складу росії нових територій", йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Про спробу анексії українських територій путін оголосив одразу.

"Шановні громадяни росії, громадяни Донецької та Луганської "народних республік", жителі Запорізької та Херсонської областей… відбулися "референдуми", їх підсумки підбито, результати відомі, люди свій вибір зробили. Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу росії "Донецької народної республіки", "Луганської народної республіки", Запорізької області та Херсонської області", - заявив він.

Він також висловив упевненість, що Федеральні збори підтримають створення "чотирьох нових суб'єктів російської федерації".

Маніпуляція Статутом ООН

путін також назвав приєднання нових територій нібито невід'ємних правом їхнього населення, "закріпленим у першій статті Статуту ООН".

"Де прямо сказано про принцип рівноправності та самовизначення народів. Це право засноване на історичній єдності, в ім'я якої перемагали покоління наших предків", - додав він.

У своїй промові Путін згадав "російські подвиги за часів Новоросії".

Жителі анексованих територій стають "громадянами росії"

"Хочу, щоб мене почула київська влада і ... на Заході. Щоб це запам'ятали всі - люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди", - зазначив російський президент.

Звернення Путіна до України

путін також заявив про готовність до переговорів, але не обговорюватиме статус нових анексованих територій.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, всі бойові дії і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні обговорювати не будемо, його зроблено. росія його не зрадить", - заявив він.

Погрози Україні

За його словами, офіційний Київ має ставитись до "вільного волевиявлення" на окупованих територіях з повагою.