Українські військові звільнили від російських окупантів селище міського типу Ямпіль, що знаходиться в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент подякував українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Також Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Він також вдячний Головному управлінню розвідки Міноборони і СБУ.