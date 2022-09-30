Зеленський підтвердив звільнення Ямполя поблизу Лимана [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Українські військові звільнили від російських окупантів селище міського типу Ямпіль, що знаходиться в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Президент подякував українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.
Також Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.
Він також вдячний Головному управлінню розвідки Міноборони і СБУ.
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