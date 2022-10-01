Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру.

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.