Спроби анексії росією: Україна звернулася до Міжнародного суду ООН [ Редагувати ]
Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб росії анексувати території. Про це повідомляється у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті.
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