Ще 11 суден вийшли з портів України "зерновим коридором" [ Редагувати ]
У суботу, 1 жовтня, в рамках реалізації "зернового коридору" з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 11 суден. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
На їх борту 217,6 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
А саме:
- балкер QUEEN LILA, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії; балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM вийшли з порту Одеси;
- з порту Чорноморська вийшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON;
- з порту "Південний" - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
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