Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку.

Про це повідомляє міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - заявив Остін.

Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував глава Пентагону.

Варто зазначити, що вже 9 країн (із 30-ти) підтримали членство України в НАТО, такі як: Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина.