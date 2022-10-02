Макрон та Зеленський провели телефонні переговори [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили чергову анексію українських територій з боку росії. Париж заявив про рішучу готовність допомогти у звільненні наших земель.
Про це пише BFMTV.
Як відзначає джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями".
Також сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається "дуже тривожною". Макрон засудив викрадення окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
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