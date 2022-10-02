Протягом доби росія завдала удару по більше ніж 15 населених пунктах України. Наші герої тим часом відбили низку ворожих атак.

Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

росія зосередила зусилля на спробі повної окупації Донецької області й утриманні інших тимчасово окупованих територій.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - пише Генштаб.

Лише за поточну добу росіяни завдали чотири ракетних удари, три авіаційні удари, а також здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України.

"Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв", - додає пресслужба.

Успіхи ЗСУ:

було підтверджено ураження особового складу й військової техніки першого жовтня. Йдеться про знищення складу з боєприпасами в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області й знищення семи танків, а також десяти одиниць автомобільної техніки у Запорізькій області. Втрати живої сили ворога уточнюються;

наші герої відбили атаки росіян в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка;

авіація Сил оборони завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних комплексів. Були збиті 8 іранських дронів.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів", - відзначає Генштаб.