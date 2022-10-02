Спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив про те, що звільнення Лимана від російських солдатів дало можливість українським військовим просунутися до міста Кремінна, яке відкриває шлях до деокупації Луганської області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Череватого, росіяни побудували потужну оборону Лимана. Зокрема, там знаходилися професійні солдати армії рф та підрозділ, який був зібраний із російських націоналістів та добровольців із Донецької та Луганської областей.

Вони були досить затяті і чинили активний опір. Але воля, навченість та героїзм наших військових, піхоти, десантно-штурмових військ, Нацгвардії, сил тероборони дозволили зламати та нав'язати свій сценарій проведення цієї операції, яка завершилася успіхом.

Череватий зазначив, що, звільнивши Лиман, українські військові відтіснили росіян до Кремінної.

Для них зараз тепер дуже важливо утримувати Кремінну, тому що, звільнивши Кремінну, зрозуміло, що ЗСУ вийдуть Рубіжне - Сватове і далі зможуть деокупувати Луганську область.

За даними Череватого, частину російських військових, які перебували в Лимані, було ліквідовано, частину - взято в полон, і ще частина - змогла колонами або невеликими групами вийти з міста.

Наші підрозділи продовжують там роботу, тому що залишки їх ходять лісами, вони відловлюють їх.

Також речник додав, що ЗСУ займаються розмінуванням території, тому що в районі Лимана зараз багато розтяжок та інших мін.