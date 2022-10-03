російські окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та двох селах Запорізького району", - зазначив посадовець.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Пошкоджено реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок обстрілу було зруйновано промислову інфраструктуру.