Окупанти випустили 10 ракет С-300 по Запоріжжю: наслідки обстрілу [ Редагувати ]
російські окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та двох селах Запорізького району", - зазначив посадовець.
В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Пошкоджено реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.
Нагадаємо, 2 жовтня російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок обстрілу було зруйновано промислову інфраструктуру.
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