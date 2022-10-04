У Києві Вікторія Новорок виходжує свого пораненого чоловіка та при цьому допомагає у шпиталі іншим пораненим воїнам. Жінка організувала жінок задля допомоги військовим, які лежать у шпиталі після повернення з фронту.

Нелегко зараз нам усім. Маємо триматися і мислити позитивно, це і тримає нашу родину.

Лікарі не дають конкретних термінів перебування у лікарні. Для жінки важливо те, що вони з чоловіком зараз разом і можуть надолужити той час, поки не бачились.

На питання, з якими травмами лежать бійці у лікарні, вона відповіла:

Якщо чесно, дуже багато хлопців у важкому стані. У більшості поранення ніг. У більшості стоять такі вакуумні апарати, які викачують із них, вибачте, гній, кров зайву. Багато хто після поранень втратив кров і їм робили переливання. Здебільшого це лежачі бійці у нашому відділені

Також вона зазначила, що у сусідньому відділені багато хлопців, які пережили ампутацію.

Боляче дивитись на те, як вони здорові, молоді, красиві мають такі каліцтва. Але я їми пишаюсь. Можливо в них зламані кінцівки, проте незламний характер.

Жінка закликала людей допомогти хлопцям і нагадувати їх домашньою їжею. Багато жінок відгукнулись і навіть вибудували графік готування на цілий місяць. Вікторія розповідає, що хлопці були дуже здивовані та завжди переживають за побратимів, аби всім вистачило їжі.

Жінка також збирає гроші для того, щоб купувати бійцям різні речі:

Насправді нині є потреба в одязі, коли хлопців привозять з фронту - вони приїжджають без нічого. Також потрібен одяг і тим, хто лежить тут довго, а вони не місцеві, бо дехто вже починає потрошку виходити.

За її словами, найбільша потреба у пелюшках одноразових.

Багато в кого гнійні рани, вони підтікають і по декілька разів на день треба мінять пелюшки. Вони доволі дорогуваті, пачка на 300 штук коштує близько 300 грн. Ця пачка на 3-х хлопців на день розходиться. А хлопців багато.

Також за її словами, дуже потрібні засоби гігієни.

Тож Вікторія закликає усіх небайдужих допомогти виходити ранених бійців, вона відкрила збір коштів, які підуть на допомогу нашим воїнам.