Окупанти обстріляли Гуляйполе: є жертви [ Редагувати ]
У середу, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Загинули дві людини - заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства.
Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Савицький, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко.
За його словами, вони до останнього були на своїх робочих місцях.
Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе.
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