"ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області" - Гайдай [ Редагувати ]
Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.
Ну що ж, зараз вже офіційно - деокупація Луганської області почалася. Кілька населених пунктів уже звільнено від російської армії, і там уже Збройні сили України піднімають український прапор.
Які саме населені пункти вже звільнені від окупантів, Гайдай не уточнив.
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