Зброя, щоб підтримати контратаку. Сполучені штати оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. І це засоби та боєприпаси, про які просив Київ, щоб посилити наступ на Півдні.

Що саме передає Пентагон? І як там оцінюють ситуацію на фронті? Про все дізнався наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Тут, у Сполучених штатах, зараз стартував новий фінансовий рік, коли з нуля починається фінансування всіх програм допомоги. І американській адміністрації вдалося організувати все так, що Україна цього "переходу" не відчує.

Постачання в рамках минулого, "вересневого" пакету, ще в дорозі, а вже виділили новий. 22-й. На 625 мільйонів доларів. І у Пентагоні пояснюють, що в ньому - озброєння, які просила передати Україна для посилення контрнаступу на фронті.

Міноборони США відкрито каже про перелік озброєння, тому і я можу вам зараз його повідомити. Це, зокрема, чотири "Хаймарси" і боєприпаси до них; 32 артилерійські системи різного калібру, половина з яких - М-777, про які дуже гарні відгуки на фронті, та понад сто тисяч снарядів для артилерії. І - це новинка для Українського фронту - 200 броньованих машин, які дають можливість безпечно пересуватися замінованою місцевістю. У Пентагоні відверто кажуть, що зброя, яка надходила до цього, дозволила змінити ситуацію на фронті. А новий пакет - посилить ці позиції.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Україна продемонструвала вміння використовувати це озброєння, щоб вражати російські шляхи постачання і командні центри. Це дало можливість маневрувати, просуватися вперед. Все це створює зміну динаміки на полі бою. Навіть попри те, що російська влада і незаконно оголосила своєю частину української території.

Щодо контрнаступу, то за оцінками Пентагону, зараз етап, коли українські війська успішно звільняють території й досягають мети, яка була поставлена. Визволення Лиману Пентагон вважає ключовим для наступних дій і повідомляє про помітне просування українських військ на Півдні в районі Херсону в останні 24 години.

У Пентагоні також коментують всі ці публікації в пресі, коли пишуть, що використання боєприпасів на українському фронті начебто відбувається швидше, ніж виробництво нових. Преса висловлює побоювання, що в якійсь момент військові постачання просто не зможуть забезпечити необхідний рівень того, що потрібно на полі бою. Утім, у Вашингтоні у відповідь пропонують порівняти - хто підтримує Україну, і хто - росію. Послухайте.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Ви ж бачите - США і поставляють додаткову зброю і водночас інвестують у виробництво озброєнь. Те саме роблять наші союзники й партнери. Ну і подивіться, що росія робить… Звернулася до Північної Кореї за допомогою! До Ірану! У неї й близько немає такого рівня підтримки!

Ну і ще одне зауваження, яке часто озвучують і пересічні українці у розмовах на кухнях, і експерти у телеефірах. Щодо обмеження дальності польоту ракет, які США передають Україні. Це питання з'явилося зараз і в контексті нового пакету озброєнь - мовляв, чи здатні ЗСУ, використовуючи цю зброю, вражати всі без винятку потрібні цілі, чи все ж є об'єкти, до яких і досі не дістати, наприклад - у Криму. І тут журналісти - і це уперше - почули дуже важливий меседж.

Лора Купер, заступниця міністра оборони США:

Ми дивимося що потрібно на фронті. І за нашими оцінками, використовуючи те, що Україна вже має (і враховуючи Хаймарси, які ми передаємо), вона може уразити переважну більшість цілей на полі бою. Думаю, ці "досяжні цілі" включають і об'єкти в Криму. І - зауважу - Крим - це Україна.

У Пентагоні кажуть, що більшість озброєнь з нового пакету зможуть доставити в Україну у максимально стислі терміни.

Так, для чогось знадобляться тижні, але більшість зброї в рамках 22-го пакету надійде протягом днів.