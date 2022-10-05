Одразу по кількох напрямках українські сили оборони звільняють окуповані території. На Херсонщині з двох боків ЗСУ прорвали російську лінію оборони, звільнені більше десятка населених пунктів. На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції, які реально увійдуть у підручники сучасної військової науки. Докладніше - Руслан Смещук.

Наші хлопчики...наші хлопчики йдуть.

Давидів Брід звільнений від орків силами 35 окремої бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти...урочисто вішаемо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом - слава Україні!

Херсонщина. З двох боків - уздовж Каховського водосховища - та зверху, прорвавши російську оборону по Інгульцю, українські сили обрушили російський фронт. Часто під шквальним вогнем противника.

Впереді шось їде...танк...давай задню, задню.

Росіяни затято обороняли плацдарм в районі Давидового Броду-Великої Олександрівки. Як вкрай важливий. Але, зламавши опір окупанта, наші бійці пішли вперед.

В нас історичний момент. 7 батальйон УДА зайшов в центр Великої Олександрівки... Слава Україні Героям Слава! Велика Олександрівка, Херсонська область тепер під Українським прапором.

Десантники 46 бригади звільнили селище Мала Олександрівка - зараз над селищем майорить український стяг.

Схоже, сили оборони хочуть іще більше ускладнити логістику правобережного угрупування росіян на Херсонщині.

Українська добровольча армія наближається до Нової Каховки... новокаховчане тримайтеся - ми вже поруч!

В цей же час - на окупованих територіях люди не тільки повідомляють координати та переміщення росіян, а й лишають ось такі повідомлення для загарбників.

Херсон - це Україна. Жовта стрічка працює.

Навіть федеральним брехунам-пропагандистам не вдається приховати правду. Реальність все гучніше стукає до росіян.

Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов, мы сейчас испытываем проблемы и на Лиманском направлении. 17 населенных пунктов - это прямо тревожно... И это вежливо выражаясь.

Ще один контрнаступ Збройні Сили України проводять на Сході й переходять із Харківської та Донецької областей у Луганську. Окупанти поспіхом формують нову лінію оборони, але бояться, що не втримають Сватове і Кремінну.

Мы отступаем сейчас - морально это тяжело. Все переживаем из-за этого - У нас с 19 числа с 23 человек - 7 человек...осталось....люди нужны, нужны - это самый главный ресурс.

Тож рашисти чекають на свіжомобілізованих. Саме для цих чоловіків - українські військові записують і публікують ось такі звернення.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ: