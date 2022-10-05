ЗСУ прорвали російську лінію оборони з двох боків на Херсонщині [ Редагувати ]
Одразу по кількох напрямках українські сили оборони звільняють окуповані території. На Херсонщині з двох боків ЗСУ прорвали російську лінію оборони, звільнені більше десятка населених пунктів. На Луганщині окупанти намагаються втримати Сватове і Кремінну. І бояться - що не зможуть. Збройні Сили проводять надскладні й вкрай динамічні операції, які реально увійдуть у підручники сучасної військової науки. Докладніше - Руслан Смещук.
Наші хлопчики...наші хлопчики йдуть.
Давидів Брід звільнений від орків силами 35 окремої бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти...урочисто вішаемо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом - слава Україні!
Херсонщина. З двох боків - уздовж Каховського водосховища - та зверху, прорвавши російську оборону по Інгульцю, українські сили обрушили російський фронт. Часто під шквальним вогнем противника.
Впереді шось їде...танк...давай задню, задню.
Росіяни затято обороняли плацдарм в районі Давидового Броду-Великої Олександрівки. Як вкрай важливий. Але, зламавши опір окупанта, наші бійці пішли вперед.
В нас історичний момент. 7 батальйон УДА зайшов в центр Великої Олександрівки... Слава Україні Героям Слава! Велика Олександрівка, Херсонська область тепер під Українським прапором.
Десантники 46 бригади звільнили селище Мала Олександрівка - зараз над селищем майорить український стяг.
Схоже, сили оборони хочуть іще більше ускладнити логістику правобережного угрупування росіян на Херсонщині.
Українська добровольча армія наближається до Нової Каховки... новокаховчане тримайтеся - ми вже поруч!
В цей же час - на окупованих територіях люди не тільки повідомляють координати та переміщення росіян, а й лишають ось такі повідомлення для загарбників.
Херсон - це Україна. Жовта стрічка працює.
Навіть федеральним брехунам-пропагандистам не вдається приховати правду. Реальність все гучніше стукає до росіян.
Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов, мы сейчас испытываем проблемы и на Лиманском направлении. 17 населенных пунктов - это прямо тревожно... И это вежливо выражаясь.
Ще один контрнаступ Збройні Сили України проводять на Сході й переходять із Харківської та Донецької областей у Луганську. Окупанти поспіхом формують нову лінію оборони, але бояться, що не втримають Сватове і Кремінну.
Мы отступаем сейчас - морально это тяжело. Все переживаем из-за этого - У нас с 19 числа с 23 человек - 7 человек...осталось....люди нужны, нужны - это самый главный ресурс.
Тож рашисти чекають на свіжомобілізованих. Саме для цих чоловіків - українські військові записують і публікують ось такі звернення.
Юрій, військовослужбовець ЗСУ:
Вы ничего не смогли сделать нам со всеми вашими ракетами, самолетами, кораблями. Тысячами танков. Всей вашей так называемой "профессиональной армией". Неужели вы думаете что толпы плохо обученных, плохо вооруженных так называемых мобилизированных, которых сюда пришлет ваш сумашедший диктатор умирать - смогут что-то изменить? После того как мы семь месяцев бьем вашу армию здесь. У вас нет не единого шанса. Все что вы можете расчитывать - это вот так стать удобрением для украинской земли. Вы так хотите этой земли? Так вы в ней останетесь.
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Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі.
На шляху селище Богородичне. Московити його захопили у квітні. Днями, внаслідок вдалого контрнаступу українські війська погнали ординців звідси.
Втримати Лиманський напрям росіяни не могли фізично. Вони вважали, що прийшли сюди назавжди, тому за понад шість місяців окупації не спромоглись побудувати навіть елементарну лінію оборони.
За словами Маска, його компанія "Спейс Ікс" витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою.
Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.