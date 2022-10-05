Президент російської федерації володимир путін назвав нові "причини" війни проти України. На цей раз він згадав про "розірвання історії на частини".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Можливо, і не було б сьогоднішнього "конфлікту", якби не було спроб деяких сил у самій Україні та на Заході підправити історію та розірвати її на частини", - заявив путін.

Також російський диктатор нагадав, що в Україні "намагались відродити нацизм". За його словами, неонацисти є у всьому світі, але лише в Україні "з ними не борються".

"Навпаки: їх звеличують, піднімають на п'єдестал, дозволяють багатотисячні смолоскипні ходи в центрі великих міст. Ось що вражає та викликає відторгнення у нормальної людини", - заявив диктатор.

Також путін вирішив прокоментувати нещодавні "референдуми", які росія провела на захоплених територіях України. Він сказав, що "результати референдумів" у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях його порадували своєю "прозорістю" та "об'єктивністю".

"Ситуація буде стабілізована, ми зможемо спокійно розвивати ці території. Будемо допомагати вам, всім людям, які протягом довгих років терпіли поневіряння та серцем хотіли воз'єднатись з посією. В таких важких умовах люди жили да і продовжують жити. Тут не було ніякого бажання щось підправляти, щось підчищати, щось додавати. Ми вирішили, що буде так, як захочуть люди. "Результат" абсолютно прозорий та не підлягає жодному сумніву", - заявив путін.