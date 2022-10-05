Черкаські митці долучились до збору коштів на безпілотник [ Редагувати ]
Мистецький фронт в дії. У Черкаському драмтеатрі глядачів запросили насолодитись мистецтвом, а натомість зробити донат для військових. Так митці долучились до збору на безпілотник для розвідників. Скільки вдалось зібрати грошей - подивіться.
Візьму рпгшечку, хай заспіває нам - путін тра-ля-ля...
У формі військового із сумною посмішкою, але веселими піснями актор Олександр Гуменний виступає цього вечора.
Олександр Гуменний, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:
Гумор - велика штука, справді, він там дуже допомагає, підняти настрій, вижити, підняти бойовий дух.
Олександр нещодавно повернувся із передової - був розвідником. І одразу долучився до благодійної концертної програми. Бо знає, наскільки важлива така підтримка з тилу.
Олександр Гуменний, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:
Опа. Люди зібрали і прийшли, я не можу передати ці відчуття - це настільки класно і тепло, ти реально відчуваєш, що робиш справу, за яку люди тобі вдячні і вони тебе підтримують, це надзвичайно важливо.
Замість квитків до театру цього вечора - донати для наших військових. Будь-яку суму на власний розсуд глядачі лишали у скриньках. Концертна програма "Мости" - це нетипова постановка, говорить актор Сергій Бобров.
Сергій Бобров, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:
Об'єднати, зробити такі мости між героями минулого і героями сьогоднішніми, між мирним життям і зараз, під час війни, між теперішнім і майбутнім, тобто такі робимо мости, а може це символ зараз незламності, тобто в мирний час ми будуємо мости, а коли треба підриваємо мости, тому ось так.
Тож протягом двох годин глядачі могли насолодитись уривками репертуарних вистав…
Ми в них на смерть козацьку заробили.
… народними хітами та сучасними творами...
Обійми мене, обійми мене.
А ще тут зачитували уривки емоційних дописів із соцмереж звичайних українців, яких торкнулась війна.
Нести радість під час війни, плакати з тими хто плаче, але й радіти з тими, хто радіє.
Усі ці зусилля задля збору грошей на безпілотник для розвідки, від роботи якої залежить безпека кількох підрозділів та багатьох населених пунктів.
Вікторія Хамаза, волонтерка:
Підтримка людей надає сили та віру в те, що ми це зробимо, бо кожен день чи тисяча гривень і ця сума набігає, тому ми віримо, що за підтримки отакого мистецького фронту зможемо всі разом подарувати "очі" нашій розвідці.
За один вечір у драмтеатрі вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень.
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