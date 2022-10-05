За один вечір у драмтеатрі вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень

Мистецький фронт в дії. У Черкаському драмтеатрі глядачів запросили насолодитись мистецтвом, а натомість зробити донат для військових. Так митці долучились до збору на безпілотник для розвідників. Скільки вдалось зібрати грошей - подивіться.

Візьму рпгшечку, хай заспіває нам - путін тра-ля-ля...

У формі військового із сумною посмішкою, але веселими піснями актор Олександр Гуменний виступає цього вечора.

Олександр Гуменний, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:

Гумор - велика штука, справді, він там дуже допомагає, підняти настрій, вижити, підняти бойовий дух.

Олександр нещодавно повернувся із передової - був розвідником. І одразу долучився до благодійної концертної програми. Бо знає, наскільки важлива така підтримка з тилу.

Олександр Гуменний, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:

Опа. Люди зібрали і прийшли, я не можу передати ці відчуття - це настільки класно і тепло, ти реально відчуваєш, що робиш справу, за яку люди тобі вдячні і вони тебе підтримують, це надзвичайно важливо.

Замість квитків до театру цього вечора - донати для наших військових. Будь-яку суму на власний розсуд глядачі лишали у скриньках. Концертна програма "Мости" - це нетипова постановка, говорить актор Сергій Бобров.

Сергій Бобров, актор Черкаського академічного обласного драматичного театру:

Об'єднати, зробити такі мости між героями минулого і героями сьогоднішніми, між мирним життям і зараз, під час війни, між теперішнім і майбутнім, тобто такі робимо мости, а може це символ зараз незламності, тобто в мирний час ми будуємо мости, а коли треба підриваємо мости, тому ось так.

Тож протягом двох годин глядачі могли насолодитись уривками репертуарних вистав…

Ми в них на смерть козацьку заробили.

… народними хітами та сучасними творами...

Обійми мене, обійми мене.

А ще тут зачитували уривки емоційних дописів із соцмереж звичайних українців, яких торкнулась війна.

Нести радість під час війни, плакати з тими хто плаче, але й радіти з тими, хто радіє.

Усі ці зусилля задля збору грошей на безпілотник для розвідки, від роботи якої залежить безпека кількох підрозділів та багатьох населених пунктів.

Вікторія Хамаза, волонтерка:

Підтримка людей надає сили та віру в те, що ми це зробимо, бо кожен день чи тисяча гривень і ця сума набігає, тому ми віримо, що за підтримки отакого мистецького фронту зможемо всі разом подарувати "очі" нашій розвідці.

За один вечір у драмтеатрі вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень.