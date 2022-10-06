Людям тут допомагають і тому надзвичайних пригод не було

Майже сотня пожеж сталася на Черкащині. І все через печі! Нині у селах чимало переселенців з міст, які не знають як правильно опалювати хати дровами. Тож рятувальники вирішили нагадати їм правила безпеки.

Поки чоловік пані Марії рубає дрова, жінка приймає у хаті рятувальників. Ті прискіпливо оглядають піч.

Видно, що все помащено, все ціленьке, отвір зачинено щільно, я вам вручу памяточку.

Компліменти жінку тішать. У село Яснозір'я з чоловіком вони приїхали у квітні з Попасної. І одразу почали приводити до ладу стареньку хату.

Приїхали, а вона диміла, а у мене дід рукастий, переклали, все вставили, тепер у нас п'ять хвилин - і ота каструлька води гарача.

На Луганщині майже два десятки років подружжя мешкало у квартирі, а після евакуації довелось призвичаюватись до особливостей проживання у будинку.

Марія Сальнікова, переселенка:

Наше дитинство з чоловіком пройшло з отакими пічками, наші батьки отак топили, то ми знаємо з дитинства як, і чоловік в мене - це йому не важко, ми це знаємо з дитинства як.

Та такий досвід мають на жаль не усі, чимало переселенців не розуміють принцип роботи печі. У селі вже було кілька неприємностей, розповідає сільський голова. Проте місцеві вчасно зарадили й це вберегло від лиха. А що холодніше ставатиме, то частіше топитимуть дровами. Людям тут допомагають і тому надзвичайних пригод не було. І хоч село газифіковане, згадують і старожили, як то топити дровами.

Сергій Галаган, староста с.Яснозір'я:

З непевністю по постачанню газу звертались і до нас, щоб ми поспособствували, і звертались у лісництво по закупці дров, я думаю можна сказать 100 відсотків села заготовило дрова, на випадок відключення газу чи світла.

Рятувальники ж традиційно навідують і багатодітні родини. У будинку Оксани, яка має шістьох дітей, вони були минулого року, тоді зафіксували чимало порушень. Цього разу жінка хизується - майже усі помилки виправила.

Оксана Гаврилюк, багатодітна мати:

Я вас почула той рік, отут кладемо плитку, а потом оту жєлєзячку, як ви казали, щоб нічого не згоріло, сажа труситься, все як положено, все добре.

Аби не сталось біди рятувальники радять дотримуватись кількох простих правил експлуатації печей.

Юлія Норовкова, речниця Гу ДСНС України в Черкаській обл.:

Перед пічним отвором був металевий лист, щоб був почищений димохід, щоб не було тріщин, щоб піч була побілена, ось такі правила рятують, на щастя ми маємо меншу статистику пожеж через пічне опалення, з початку року в черкаській області було 99 пожеж, порівняно з минулим роком - таких пожеж було 120.

Цього року через війну особливу увагу приділяють не лише багатодітним родинам, але й внутрішньопереміщеним особам. Їм лишають пам'ятки та перевіряють стан печей у будинках. Подібні рейди у всіх районах області проводять з осені по кілька разів на тиждень.