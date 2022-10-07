Альтернативна цивільна служба: чи є таке поняття в рф та чи працює воно

Альтернативна цивільна служба може бути виходом для тих, кому брати до руки зброю не дозволяють особисті або релігійні переконання. ​Утім, чи є таке поняття в рф, та чи працює воно на тлі чинної "часткової" мобілізації - розбиралася Марина Біленька.