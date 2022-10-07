"Мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті" - перехоплення ГУР [ Редагувати ]
Мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
60 людей зникли безвісти... 65. З них мобілізованих. Тільки приїхали і другого дня зникли.
Також він стверджує, що в зоні, де він воює, йдуть запеклі танкові бої.
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