У п'ятницю, 7 жовтня, бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже сім населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогоднішній день вже сім населених пунктів Луганської області під контролем Збройних сил України", - заявив Гайдай.

Очільник області додав, що і надалі намагаються не називати назви цих населених пунктів. Проте це не стосується Греківки, оскільки боєць ЗСУ збровив відповідне фото на якому було видно населений пункт.

Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - ГайдайГайдай додав, що йде рух з напрямку Лиману у бік Сватового та звільняються населені пункти Луганської області.