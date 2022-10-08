Кримський міст потужно палає (фото, відео) [ Редагувати ]
На Кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула потужна пожежа.
Внаслідок загоряння у небо здіймається величезний стовп чорного диму. Про це повідомляє InformNapalm.
Інформація про загоряння почала надходити близько 06:40 години. Невдовзі у мережі з'явилися фото та відео, які підтверджують, що горить сам міст.
На кадрах можна побачити, як спалахнуло залізничне полотно. Однак видніються й пошкодження на автошляху. Рух мостом перекрито.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram також виклав відео пожежі на мосту.
Там видно, як горять цистерни з паливом, яке, ймовірно, везли окупантам на фронт.
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