У Херсонській області Сили ЗСУ знищили спеціальний броньовик "кадирівців". Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

Перша зустріч із українськими воїнами закінчилася для автівки плачевно.

Перші З-СТС "засвітилися" 9 травня 2022 року на параді у Грозному. Уже у червні голова Чечні рамзан кадиров повідомив про надходження першої партії із 20 машин. Також у вересні з’явилася інформація, що певну кількість машин отримали також "добровольчі батальйони" з Татарстану "Алга" та "Тимер". Усього ж, за даними російських ЗМІ, було підписано контракт на виготовлення 400 бронемашин З-СТС.

Машина вміщує 10 бійців. Кабіна управління об’єднана з десантним відсіком. Крісла всередині мають спеціальну систему підвіски та обладнані багатоточковими ременями безпеки. Доступ усередину броньовика забезпечений двома парами бортових дверей і кормовими дверцятами. У даху передбачені люки, зокрема для установки кулемета.