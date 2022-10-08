Не тільки допомога, а й інструмент впливу. Низка європейських країн цього тижня надали Україні військову допомогу. Що саме доправляють невідомо! Приміром, Італія та Фінляндія свої постачання засекретили! Невідомий і перелік озброєння від Сполучених Штатів. У ЗМІ повідомляють про нову партію "Хаймарсів" та броньованих машин. Утім, уже можна констатувати: допомоги - більше, арсенал - ефективніше.

"Прокинулася" навіть Німеччина: чекаємо на кілька систем протиповітряної оборони IRIS-T. Більше про військову і політичну допомогу Заходу - Богдан Вербицький та Тетяна Логунова.

Політично-військова допомога Європи...

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Ну я скажу позитив і негатив. Щоб бути об'єктивним.

І того, й іншого вистачає... Від дипломатичних перемог...

...до - зволікань з постачанням.

Микола Давидюк, політолог:

Таке враження, що хтось постійно поруч стоїть і вставляє палки в кожне колесо.

Та минулого тижня палка зламалася, а колеса закрутилися "на повну"! Путінська спроба анексувати наші території закінчилася збільшенням військової допомоги для України.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Майже вісім тисяч. І це я тільки про броньовану техніку. Ворожі танки та БТРи знищують з усіх видів озброєння і масово.

Ось, приміром, влучання "Джавеліна". Бачите - "вхід" був зверху. Тобто ракета наводилась самостійно.

Американські протитанкові комплекси - перша допомога від США. Їх постачали ще до 24 лютого. А вже після пакети значно розширили. І не тільки Сполучені Штати.

Свіжий приклад - французькі "Цезарі". Це одне із перших важких озброєнь, яке отримала Україна. І цих САУ стане більше.

Емманюель Макрон, президент Франції:

Ми працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових "Цезарів".

До чого тут ЄС? На перший погляд, процедура надто складна... Але насправді все просто. Зброю мали отримати інші країни.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Тобто, Франція мала поставити 12 "Цезарів" Данії й зараз мова йде про те, що передати їх Україні. Тобто, відтермінувати виконання з Данією і ці "Цезарі" вони навіть новіші, вони важчі.

На додаток від Франції отримаємо 20 броньованих машин Bastion. До речі, про збільшення підтримки Макрон заявив після саміту євроспільноти у Празі. Чи обговорювали лідери ЄС збільшення постачань зброї? Офіційної заяви не було. Втім, допомогли й особисті відносини Макрона та Зеленського.

Микола Давидюк, політолог:

Зрозуміло, що в них є гарний людський вайб. Зрозуміло, що в них є і політична, і людська симпатія. Італія при Маріо Драгі допомагала більше, ніж Франція і Німеччина. Драгі, в нашому випадку, це такий собі справжній супер Маріо.

Бо першим надав зброю Натівського калібру. Тоді, на початку війни, мова йшла про одиниці. Сотнями - рахували зброю Радянського зразка. Яку нам теж відправляли - Польща та країни Балтії.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Постачання навіть радянської зброї, яку ми потребували, боєприпасів до радянської зброї, не завжди нової, але воно нас підтримувало. Далі, окрім боєприпасів і зброї, які ми мали, пішла артилерія. Пішли М-777, 155 мм. Причипні гаубиці.

У Штатах уже два тижні поспіль оголошують про нову, й нову збройну допомогу. Минулого тижня стало відомо про 18 "Хаймерсів". В обіцяному Байденом пакеті є і боєприпаси, і бронетранспорт. До України пливуть 200 протимінних бронетранспортерів Mrap Maxxx Pro. Що це означає на практиці? Що у ЗСУ дедалі більше техніки для наступу, а не для оборони.

Нас б*ять тут, гаубицы е**т, грады, артиллерия каждый день. Вертушки е**шат! Х*ли мы с этими РПГшками? - Это с той стороны, чтоли? - Ну конечно. - А че, от нас нет чтоли вертушек и градов? Не понимаю... - А от нас ничего нет. Они боятся сюда лететь. - Боятся, потому что у них "Стингеры" появились, да? - Ну конечно! У них есть вообще все.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

155 мм, артилерійський калібр. Ми переходимо досить швидко. Використання бронетехніки. При чому, зверніть увагу: ми використовуємо бронетехніку, або артилерію, яка постачається з декількох країн. Тобто, є кілька одиниць зброї, які є на озброєнні наших Натівських партнерів. Наші військові в ще більшій кількості вчаться на полігонах НАТО. І в Британії, і не тільки. І в тій же Німеччині так само. Де росія намагається розвідувати, літає там дронами над нашими позиціями.

За даними міноборони Німеччини, навколо полігону літало 12 безпілотників. Зараз в поліції триває розслідування. За непідтвердженою інформацією, Бундесвер підозрює росію.

"Не дамо і не просіть" - таку відповідь українські урядовці незмінно чули від німців щойно мова заходила про зброю. Та після 24 лютого Берлін різко змінив риторику. Промову Шольца у парламенті вже назвали історичною. Ось її фрагмент.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Напавши на Україну, президент путін створив нову реальність. Ця нова реальність потребує недвозначної реакції. Як ви знаєте, ми ухвалили рішення про те, що Німеччина поставить Україні зброю для захисту країни. Іншої відповіді на агресію путіна бути не може.

Відтоді німці почали справно постачати зброю Україні. Замість шоломів, до нас поїхали ПЗРК "Стінгер", реактивні системи залпового вогню Mars, зенітні самохідні установки Gepard, надсучасні гаубиці 2000. А ще німці тренують наших військових. Якось на полігоні українців провідував сам канцлер Шольц.

Тетяна Логунова кореспондентка:

Усю надану Україні військову допомогу німці публікують на офіційному сайті міністерства оборони. Список оновлюють щотижня. А заразом підраховують і вартість наданої зброї. Станом на зараз цифра така: 774 мільйони 740 тисяч 971 євро.

Незабаром ця цифра суттєво збільшиться. Бо німці планують передати Україні чотири комплекси протиповітряної оборони Iris-t. Це надсучасні системи, яких поки немає навіть на озброєнні Бундесверу. "Іріси" відстежують цілі на відстані до 250 кілометрів. І можуть збивати, усе що літає.

Це дасть Україні можливість захистити від російських авіаударів ціле велике місто.

А от з танками - справи гірші. Київ вже давно просить у Берліна "Леопарди" та БМП "Мардер", але німці броню не дають. Мовляв, не хочуть бути першою державою, яка передасть Україні бойові танки західного виробництва. Утім, готові зробити це одразу після, наприклад, американців. Тож переговори тривають.

Микола Давидюк, політолог:

Найголовнішим нашим партнером, який є в Німеччині, виступають німці. Тобто, звичайні люди, які бачать по телебаченню всі ті звірства, які вчинила росія на нашій території, і ті люди, які бачать власне всю правду про злочини росії. І вони вже, власне, не хочуть слухати про великий бізнес, який має партнерські стосунки з путіним, які заробляє величезні гроші з ним, вони кажуть: "ні, українцям треба допомагати".

Чи думає так більшість населення ЄС? Очевидно, що так. Бо військову допомогу цього тижня надіслали Іспанія, Фінляндія та Італія. Що саме приїхало до України - поки таємниця.