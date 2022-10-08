Військові - дітям! Сучасний прилад - дерматом - дитячій лікарні Охматдит передали наші збройні сили. Саме такого обладнання бракувало хірургам, щоб швидко і якісно виконувати оперативні втручання з пересадки шкіри. Тож медики звернулися до українських захисників, а ті придбали цей важливий медичний інструмент.

Врятувати сотні маленьких життів. Через війну, яку розв'язала росія на українській землі, страждають діти. З травмами від вибухів ракет, мін та снарядів - їх доправляють і до лікарні Охматдит. В медзакладі не вистачало сучасного приладу дерматому. І його медикам передали військові. Тепер цьому хлопчику зможуть швидко і якісно зробити операцію.

Такий сучасний прилад, який допоможе тобі замінити шкіру на нозі.

Дерматом призначений для проведення хірургічних операцій з пересадження шкіри, щоб можна було замінити уражену ділянку на здорову.

Валерій Бовкун, завідувач відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Чим він клансий? Тим, що він від електроенергії, тому що той, який у нас, якому 20 років, він від компресора, це як одноразові леза для бритви для гоління. Так і тут. Одну втратили на одного пацієнта. І дійсно менший ризик того, що буде якась інфекція, зараження.

Такі операції в лікарні роблять щонайменше раз на місяць.

Надія Кисіль, завідувачка відділення гнійної хірургії Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит":

Коли не справляються ожогові центри, тому що вони маленьких дітей брати не можуть. Був тоді 8-місячний хлопчик у якого вигоріли м'які тканини і кістки черепа. І такого ми брали, бо ожоговий центр це не може зробити.

Сергій Наєв, генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України:

Ми поспілкувались з лікарями, вони сказали, що необхідний такий прилад. Ми поговорили з людьми, які нас підтримують і цей прилад був закуплений. Він стане в пригоді при лікуванні багатьох затоварювань тої малечі, яка цього потребує.

Військові обіцяють і надалі допомагати медикам, які постійно рятують життя маленьких українців.