В ОВА уточнили кількість жертв внаслідок ракетного удару по Запоріжжю [ Редагувати ]
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару 9 жовтня загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них діти.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, окупанти з тактичної авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.
Внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.
Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.
"Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - зазначив Старух.
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