У Зеленського розповіли про справжню "міць" країни-агресора [ Редагувати ]
росія не може самостійно здобути перемогу над Україною, тому намагається змусити Білорусь відкрито вступити у війну, а також налагоджує постачання дронів з Ірану та озброєння з Китаю.
Про це пише радник глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Так, Подоляк описав реальну "міць" держави-агресора:
- рф оголошує "часткову" мобілізацію через втрату регулярної армії.
- Мобілізує злочинців у в'язницях.
- "Клянчить" дрони в Ірану та зброю у КНДР.
- Хоче втягнути Білорусь у війну.
- Погрожує ядерною зброєю неядерній країні.
"Не робіть ставок на рф - вона приречена на програш", - додає радник голови ОП.
Про реальну «міць» 🇷🇺:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022
1. Рф оголошує мобілізацію через втрату регулярної армії.
2. Мобілізує злочинців у в'язницях.
3. Клянчить дрони в Ірану та зброю у КНДР.
4. Хоче втягнути у війну Білорусь.
5. Погрожує ЯЗ неядерній країні.
Не робіть ставок на Рф - вона приречена на програш.
по темі
Вибух на Кримському мосту міг стати результатом протистояння між Федеральною службою безпеки Росії та російськими військовими. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк
Російська війська в ніч на 8 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області
російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків
Україна закликає всіх у світі ухвалити рішення про визнання окупації японських Курильських островів за росією
В Україні на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) щомісячно будуть виділяти близько 6,6 мільярда гривень