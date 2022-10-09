росія не може самостійно здобути перемогу над Україною, тому намагається змусити Білорусь відкрито вступити у війну, а також налагоджує постачання дронів з Ірану та озброєння з Китаю.

Про це пише радник глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Так, Подоляк описав реальну "міць" держави-агресора:

рф оголошує "часткову" мобілізацію через втрату регулярної армії.

Мобілізує злочинців у в'язницях.

"Клянчить" дрони в Ірану та зброю у КНДР.

Хоче втягнути Білорусь у війну.

Погрожує ядерною зброєю неядерній країні.

"Не робіть ставок на рф - вона приречена на програш", - додає радник голови ОП.