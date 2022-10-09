Українки, які були звільнені з російського полону, отримають виплати у розмірі 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними профільного відомства, фінансову допомогу звільненим з полону українкам надасть фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького. Зазначається, що виплати у розмірі 80 тисяч гривень отримають 52 громадянки України.

"Таке рішення було ухвалене на засіданнях комісії Фонду. Воно стосується 52 українських жінок, що повернулися з полону у межах обмінів військовополоненими з квітня цього року дотепер. У тому числі щодо українок, які прибули на Батьківщину у результаті двох вересневих обмінів. Рішення стосовно ще 13 бранок Кремля буде ухвалено наступного тижня. Кожна жінка одноразово отримає на свій банківський рахунок близько 80 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Як зазначають у профільному міністерстві, фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького надає українкам не лише фінансову допомогу. Зокрема, громадянки України, звільнені з російського полону, можуть отримати відпочинково-реабілітаційну поїздку до Польщі та підтримку у вигляді психологічних консультацій.

Окрема програма Фонду – підтримка українських дітей віком до 18 років, які через повномасштабне вторгнення ЗС рф втратили обох батьків або одного з них, якщо він був єдиним опікуном. Такій категорії українців надається щомісячна фінансова допомога у розмірі понад 5 тисяч гривень. Першим місяцем виплат вважається місяць, коли була подана заявка на допомогу. Виплати тривають до кінця грудня 2022 року.