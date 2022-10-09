У Стамбулі пролунав вибух: що трапилось [ Редагувати ]
У неділю увечері, 9 жовтня, в азіатській частині Стамбула пролунав вибух, почалася пожежа в одній з будівель. Про це повідомляє Rudaw.
Внаслідок події щонайменше одна людина постраждала.
Подробиці:
- Вибух у будівлі стався в районі Кадикей.
- Причина події поки що залишається невідомою.
- На місце вже прибули пожежники, поліцейські та лікарі.
- З будівлі, яка горить, вже вивели одну людину з травмами.
- Рятувальники намагаються втихомирити полум'я.
#İstanbul Kadıköy’deki patlama kameralara böyle yansıdı— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) October 9, 2022
Ayrıntılar 👇https://t.co/LbeNPaWqUE pic.twitter.com/aRAtjHKEUl
по темі
МВС Туреччини заявило, що вибух стався близько 23:00 за місцевим часом
У суботу зранку, 8 жовтня, пролунав вибух на Кримському мосту. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа
Після вибуху з пожежею на Кримському мосту та руйнування двох прольотів переправи пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна
У суботу, 8 жовтня, після вибуху на Кримському мосту, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про це рядовим росіянам
У четвер, 6 жовтня, у Києві було чутно вибухи, повітряну тривогу в місті не оголошено