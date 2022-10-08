З'явилося відео з можливим моментом вибуху на Кримському мосту [ Редагувати ]
У росії показали можливий момент вибуху на Кримському мосту, де почалася пожежа у суботу, 8 жовтня.
Про це повідомляє в Telegram російський пропагандист Володимир Соловйов.
Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".
Президент росії володимир путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.
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