У росії показали можливий момент вибуху на Кримському мосту, де почалася пожежа у суботу, 8 жовтня.

Про це повідомляє в Telegram російський пропагандист Володимир Соловйов.

Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в РФ звинуватили "українських вандалів".

Президент росії володимир путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.