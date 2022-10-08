президент росії володимир путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості.

Про це повідомляє ТАСС.

"Президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС", - сказав прессекретар російського президента дмитро пєсков.

Він повідомив, що путін отримав доповіді про ситуацію від прем'єра росії михайла мішустіна, заступника глави уряду рф Марата Хуснулліна, глав МНС Олександра Куренкова та Мінтрансу Віталія Савельєва, а також керівників силових відомств.

Він також додав, що глави МНС та Мінтрансу рф виїхали на місце інциденту.

Пожежа на Кримському мосту: що відомо на цей момент

Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".