Президента України Володимир Зеленський заявив про те, що росія не хоче миру з Україною. Доказом цього є постійні обстріли українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні.

Про це він сказав у вечірньому звернені.

Хочу сьогодні адресувати це звернення тим, хто ведеться на російські маніпуляції про нібито переговори. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона це доводить щодня. Запоріжжя - одне з українських міст, проти якого росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі в результаті російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей.

За його словами, коли хтось хоче переговорів, він не займається такими речами. Такі вчинки роблять лише терористи.

Чи справді переговори допоможуть здолати терор? Терористів знешкоджують, терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні - це один з найжахливіших міжнародних злочинів.

Він додав, що вчинки рф загрожують не комусь одному, а всій міжнародній спільноті. І якщо терор залишиться безкарним, якщо хтось погодиться та заплющить очі, то це буде поразкою свободи, людяності та демократії.