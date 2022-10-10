Головною мішенню росіян є енергооб'єкти України. Вони залишили нас без світла і тепла. І те, що вони гатитимуть цілеспрямовано по критичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону, - висока вірогідність. Наша знімальна група побувала у Широківській громаді, як до надзвичайної ситуації готові у медичній сфері. Далі.

Анатолій Борсук - працівник котельні:

Голова сказав - завтра, ми раз і запалили. Не потрібно чекати дозволи від когось там газ, допуски. Сказав виключити, ми виключили і ні в кого не питаємося.

Словом, до опалювального сезону у Широківській громаді готові на усі 100 відсотків. Переважна більшість приміщень у соціальній та медичні галузях опалюється палетними котельнями. І пан Анатолій назвав лише одну з головних переваг. Тут його царина. Котли ще вимкнені, але система перевірена, резервуари із палетами - повні. Запасів вистачить на всю зиму.

Анатолій Борсук - працівник котельні:

3 бункери він спалює за сутки, а в бункері кілограм 500, ну півтори тони мабуть цей котел потребляет пілети, щоб нормально отопити. На сьогодні бункера повні, ось їх видно, що вони повні. Ну тут не видно, оператор може показати, що датчик силоса він на половину сьогодні засипаний, з понеділка його довезуть, буде повний.

Ця котельна може забезпечити теплом будівлю у 7 тисяч квадратних метрів. А це якраз загальна площа місцевої лікарні.

Олександр - директор лікарні:

Один сезон ми з нею вже прожили зиму. Повинен, як керівник сказати, що дуже ефективна, сучасна. Проблем із температурою в приміщеннях в палатах, в дитячому приміщенні в хірургії не було жодного дня, при любій температурі.

Торік у громаді відмовилися від газу для опалення приміщень медичної та освітньої сфери, і якби не війна, сьогодні б тут продовжували рахувати переваги альтернативного джерела тепла. Ще за кілька тижнів до початку опалювального сезону у громаді закупили запаси палетів, розрахувались за ліміти газу та навіть передплатили за електроенергію. Але чи буде цієї зими тепло у лікарнях та школах - залежить від ситуації на фронті.

Олександр Кокул - голова Широківської селищної ради:

Ми прифронтова зона. Так дійсно, нас обстрілювали. Будемо казати, що останній приліт був на минулому тижні. Ви знаєте, у наших ворогів рашистів є ракети, є дальнобійна артилерія, то ми не опасаємося, що у нас не вистачить пілетів, чи не вистачить газу.

Усі, навіть найгірші сценарії у громаді теж прорахувати. Якщо освітяни можуть і залишитися вдома, працювати дистанційно, то важкого пацієнтів з лікарняного ліжка додому не відправиш. Тому у місцеві лікарні підготувати генератори.

Олександр - директор лікарні:

Отримали буквально на днях генератор для автономного резервного опалення. У нас вже був один потужний, Це дозволить нам забезпечити всі функціонали лікарні, цілодобово - від приймального відділення, до операційної.

Та й паливом для генераторів тут теж запаслись.