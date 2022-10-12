Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищують резерви, порушують системи управління та логістичне забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури", - розповіли воїни.

В ОК "Південь" також вказали, що вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг.

Унаслідок цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

Протягом доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки загарбників у Бериславському та Миколаївському районах.

Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено:

23 окупанти;

вантажний і броньований автомобіль;

ударний БПЛА типу Shahed-136;

склад боєприпасів неподалік Дудчан;

пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового.

Окрім цього, було суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.