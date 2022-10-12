Лідери великої сімки застерегли росію від використання ядерної зброї. Термінову онлайн-зустріч країни провели напередодні. Тепер розглядають можливість зібрати позачерговий саміт НАТО - через терор росією населення та знищення енергетичної інфраструктури України.

Про результати зустрічі лідерів-країн G7 далі розкаже Олена Абрамович.

Саміт НАТО скликати найближчим часом пропонує британська премʼєрка Ліз Трас. Зібрати велику сімку, тим часом закликав Володимир Зеленський. Німеччина, яка головує у сімці, одразу відгукнулась і вже у вівторок лідери порадились онлайн. Звернувся до них і наш президент. І запропонував "формулу миру".

Володимир Зеленський, президент України:

Зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми та спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати "формулу миру" так, щоб у держави-терориста не залишилось жодного шансу. Перший пункт - оборонна підтримка - повітряний щит для України.

Володимир Зеленський пояснив, що Україна повинна мати достатньо сучасних систем ППО, щоб ракетні удари рф перестали працювати. Він подякував лідерам Німеччини, США та усім, хто допомагає зупиняти російські авіаатаки. Проте підкреслив, що одних тільки іранських дронів-камікадзе кремль замовив, за даними української розвідки майже дві з половиною тисячі одиниць.

Володимир Зеленський, президент України:

І тому, шановний пане канцлере, шановний президенте США, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони.

Від Франції та Італії президент попросив якомога швидше надати системи протиповітряної оборони Samp-t. І загалом закликав лідерів великої сімки допомогти фінансово створити цей повітряний щит. Наступними мирними пунктами президент назвав відновлення територіальної цілісності України та покарання росії за агресію - і політично, і санкційно. Подякував за восьмий пакет санкцій, але наполіг - цього не достатньо.

Володимир Зеленський, президент України:

Коли росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з росії - нуль прибутку для держави-терориста.

Частину з цих пропозицій - у ширшому колі - держави-союзники обговорять вже сьогодні. В Брюсселі у штаб-квартирі НАТО збираються міністри оборони на чергову зустріч з підтримки України у форматі Рамштайн. Анонсуючи її, генсек НАТО підкреслив, що Україна просувається вперед і союзники мають продовжити нам допомагати.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Нам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів і зброї, щоб забезпечити стримування та захист наших союзників по НАТО. А також щоб мати достатньо для довгострокової підтримки України. Водночас наголошу, аби мене правильно зрозуміли, ця робота не починається зараз. Це вже триває певний час. Проте чим довше тягнеться війна в Україні, тим ця робота з промисловістю стає важливішою.

Тим часом лідери великої сімки за підсумками онлайн зустрічі у підсумковому комюніке привітали готовність Володимира Зеленського до справедливого миру - з гарантіями для України захищати територіальну цілісність і притягнути росію до відповідальності за злочини.