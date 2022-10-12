У росії назвали "організатора" вибуху на Кримському мості та свою версію подій [ Редагувати ]
У росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту у суботу, 8 жовтня. За даними ФСБ, "організатором" НП на Керченській переправі нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.
Про це повідомляють у ФСБ.
Також ФСБ встановила "встановила" імена ще 12 осіб, які, як стверджують у спецслужбі, допомагали Буданову, "організувати" підрив мосту. Вісім із них, як стверджують у заяві, затримано. Це п'ять громадян росії, троє громадян України та Вірменії. РосЗМІ навіть опублікували фото "фігурантів".
"Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми здійснював співробітник ГУР українського Міноборони", - запевняють у ФСБ.
Нібито цей співробітник, який представлявся Іваном Івановичем, використав для координації два номери - анонімний віртуальний, куплений в інтернеті і зареєстрований на українця, 34-річного Сергія Володимировича Андрійченка з Кременчука.
Як стверджують у ФСБ, бомбу було закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22,77 тонни і на початку серпня відправлено з порту Одеси до болгарського Русе за контрактом №02/08/2022 між ТОВ "Транслогістик УА" (Київ) та Baltex Capital S.A. (Русе).
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