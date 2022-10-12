270 окупантів та 20 ракет: Генштаб оновив втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Фото: агресія росії
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок середи, 12 жовтня, українські військові ліквідували за добу 270 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63380 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 63380 (+270);
- танків - 2505 (+1);
- бойових броньованих машин - 5181 (+19);
- артилерійських систем - 1507 (+11);
- РСЗВ - 355 (+2);
- засоби ППО - 182 (+1);
- літаків - 268 (+0);
- гелікоптерів - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);
- крилаті ракети - 315 (+20);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);
- спеціальна техніка - 136 (+0).
по темі
Prev Next
12 жовтня 2022 10:22 "Понасобирали шарамыг-калек": окупанти обурені мобілізацією в рф
Окупаційні війська так званих "Л/ДНР" обурені проведенням мобілізації у росії
12 жовтня 2022 09:40 У росії назвали "організатора" вибуху на Кримському мості та свою версію подій
У росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту у суботу, 8 жовтня
10 жовтня 2022 10:29 У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії та кількох музеїв
У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка
10 жовтня 2022 09:22 Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Кількість загиблих та поранених у столиці встановлюється
10 жовтня 2022 08:54 росія вдарила ракетами по центру Києва: нові подробиці
Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів