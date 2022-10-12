"Звинувачення" у підриві Кримського мосту: як відреагували у Буданова [ Редагувати ]
У Головному управлінні розвідки України назвали нісенітницею "звинувачення" голови відомства Кирила Буданова в організації вибухів на Кримському мосту у суботу, 8 жовтня. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту.
по темі
У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що країна-агресор рф стикається з труднощами у розміщенні та навчанні мобілізованих
Соратник колишнього депутата Іллі Киви корегував ракетні удари по Дніпру.
У вівторок, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
У США не виключають, що президент рф володимир путін вирішить змінити тактику через програш російської армії на поле боя
Ситуація на кордоні України з білоруссю перебуває під контролем