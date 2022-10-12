Посилення ППО: генсек НАТО назвав пріоритет військової допомоги Україні [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про те, що члени НАТО збираються посилити протиповітряну оборону України. Це стане пріоритетом військової допомоги. Про це повідомляє The Washington Post.
Найголовнішим пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони для України.
Варто зазначити, що відповідну заяву генсек НАТО зробив сьогодні у Брюсселі під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Планується, що на засіданні також буде присутній очільник Пентагону Ллойд Остін.
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