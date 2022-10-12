ЗСУ за 18 хвилин знищили 4 російські гелікоптери Ка-52 [ Редагувати ]
У середу, 12 жовтня, сили ЗСУ лише за 18 хвилин знищили чотири російські гелікоптери Ка-52. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
При цьому військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири.
З 8.40 по 8.58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних гелікоптери противника (імовірно Ка-52).
За даними військових, вони здійснювали вогневу підтримку окупантів на землі на південному напрямку.
За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта - за лінією фронту, - додають в ПС ЗСУ. - Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!
по темі
Гуменюк відреагувала на вибух Кримського моста
У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що окупанти використовують проти українських військ гранати К-51
Українські військові "знищили" дві ДРГ та повітряний десант, що намагалися прорватися в Україну з території білорусі
росія під час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
Загалом сили ППО знищили 56 повітряних цілей