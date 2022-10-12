У середу, 12 жовтня, сили ЗСУ лише за 18 хвилин знищили чотири російські гелікоптери Ка-52. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

При цьому військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири.

З 8.40 по 8.58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних гелікоптери противника (імовірно Ка-52).

За даними військових, вони здійснювали вогневу підтримку окупантів на землі на південному напрямку.