Білорусь нібито не проти розміщення спостерігачів на українсько-білоруському кордоні. При цьому країна категорично заперечує ідею призначення спостерігачами іноземних військових. Про це повідомляє "Білорусь сьогодні".

"Якщо Зеленському цей контингент потрібен на кордоні, то нехай він запрошує. Нам цей контингент абсолютно не заважає, але він нам і не потрібен. Нам нема чого контролювати і нема чого ховати", - сказав державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Він також заявив, що білоруські безпілотники не порушують українського кордону. При цьому Білорусь нібито регулярно фіксує порушення українськими дронами державного кордону.

При цьому Вольфович додав, що Білорусь вважає абсолютно неприйнятним, якщо спостерігачами будуть іноземні військові.