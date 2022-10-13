В села будуть виїжджати медичні бригади, у які входитимуть всі необхідні спеціалісти

В Україні різко зросла статистика на онкозахворюваність. Медики не виключають, причина - стреси через війну. В кожного третього хворого лікарі здебільшого діагностують зараз запущену 3 або 4 стадії, які важко піддаються лікуванню. Звідси - велика смертність.

Як можна покращити ситуацію? І які профілактичні заходи мають взяти на озброєння українці? Розкажуть мої колеги.

Пані Оксані п'ятдесят сім. Вона пацієнтка Прикарпатського онкоцентру. В неї рак молочної залози… друга стадія. Розповідає: пухлину в грудях намацала, коли їй було лише трохи за тридцять. Тоді в районній лікарні діагноз онкологія медики не підтвердили. Але порадили обов'язково стати на облік в онкодиспансер. Проте рекомендаціями лікарів - жінка знехтувала.

Оксана, пацієнтка Прикарпатського онкоцентру:

Від 30 до 57 років скільки разів ви були у мамолога? - Ні разу. - Чому не йшли? - Не знаю чому не йшла. Я відчувала що щось там є, але як кожна жінка що все буде добре, не турбувало.

А ще - завжди бракувало часу, каже Оксана. Та зараз з'явився біль, навіть не могла спати. Тепер - інтенсивно лікується. Пройшла курс хіміотерапії, видалила пухлину... Каже: розуміє, що цього могло і не бути, якби звернулася вчасно.

Оксана, пацієнтка Прикарпатського онкоцентру:

І тепер всіх закликаю, знайомим жінкам всім говорю не бійтеся, що чим швидше ви підете, перший сигнал вам буде легше - це обійдеться годину там, а не тижнями і місяцями потім лікування.

І таких пацієнтів, котрі нехтують медоглядами, дуже багато, кажуть медики. Як результат - цьогоріч вони діагностували рекордну кількість хворих із запущеною формою онкології. Найбільш катастрофічна ситуація із гінекологічними захворюваннями.

Аліна Андріїв, завідувачка хірургічного відділення:

Станом на сьогодні за перше півріччя з нашої області 42,9% - це запущеність раку шийки матки. І це попри те, що це візуальна форма раку яка дуже легко діагностується. І не потребує дороговартісних обстежень.

Все, що потрібно - це просто раз на рік зробити огляд у гінеколога.

Павло Семенів, завідувач інформаційно-аналітичного відділу:

Те, що ми маємо на сьогодні - кожна третя жінка із раком грудної залози, і чотири із 10 жінок із раком шийки матки діагностується в 3-4 стадії.

Аліна Андріїв, завідувачка хірургічного відділення:

Є пацієнтки, які не звертаються до гінеколога роками. Ми практично знаходимось на передостанньому місці по Україні по даним канцереєстру Національного інституту раку.

Медики припускають: така ситуація - це насамперед наслідки ковіду та війни. Вплинуло і те, що наразі скасовані всі профілактичні медогляди.

Павло Семенів, завідувач інформаційно-аналітичного відділу:

Фактично - це віддано на розгляд самому пацієнту. А пацієнт коли звертається коли є вже виражена клініка захворювання.

Аліна Андріїв, завідувачка хірургічного відділення:

У високорозвинених країнах це дуже врегульовано державою. Якщо пацієнтка не з'являється на огляд до лікаря - їй приходить повідомлення, якщо не звертається другий раз, то приходить штраф або знімають її зі страховки. Тому що держава задає питання - чому вони мають оплачувати лікування на 2-3-4 стадіях, які є набагато дорогаврітсні, коли можуть зробити профілактику і лікувати на першій стадії.

Нині в Івано-Франківській області на обліку близько тридцяти тисяч онкохворих. Щороку додається до п'яти тисяч нових випадків. Аби виявити якомога більше пацієнтів саме на ранніх стадіях - з 10 жовтня в Івано-Франківську стартує місяць здоров'я.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги:

Акцент на тому аби ми зафіксували первинні випадки або перші стадії злоякісного захворювання для того, аби воно не перейшло в запущені випадки і ми могли адекватно надати медичну допомогу.

Щоб відвідати спеціалістів під час Місяця здоров'я не потрібно жодних скерувань від сімейного лікаря.

Оксана Михайлишин, медична реєстраторка в поліклініці:

В місячник здоров'я входять аналізи, гінекологія, всі спеціалісти, які потрібні для огляду чоловіків і жінок, ви підходите до реєстратури й ми скеровуємо вас чи до гінеколога, чи аби аналізи здати, УЗД, це все безкоштовно і позачергово.

А в села будуть виїжджати медичні бригади, у які входитимуть всі необхідні спеціалісти.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги:

20 жовтня є всесвітній день раку молочної залози і ми вирішили наступним чином у нас є виїзний апарат УЗД, ми будемо виїжджати на кожну окрему амбулаторію.

Також цьогоріч збільшили й кількість мамографів у державних медзакладах. Нині в області є вже п'ять таких апаратів.