Одна - не видала місця перебування свого сина попри побиття до непритомності, інша – розвісила жовто-блакитні стрічки: розмова з хоробрими жінками з Херсонщини

Обом жінкам з дітьми вдалося вирватися з пекла, і зараз вони у Львові. Із хоробрими українками поспілкувалася Вікторія Балицька.