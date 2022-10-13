У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії [ Редагувати ]
У Херсоні російські окупанти застрелили у власному будинку диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка. Про це повідомила журналістка Олена Ваніна.
Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати, вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%.
Ваніна додала, що Юрій Керпатенко перестав виходити на зв'язок ще у вересні.
Юрій Керпатенко
Юрій Керпатенко - український диригент, оркестровщик, баяніст. Головний диригент Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.
Юрій Керпатенко
Нагадаємо, під Херсоном окупанти розстріляли колону з цивільними.
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