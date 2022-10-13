Кожен день двохсоті: окупант розповідає про втрати російської армії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Кожен день російська армія зазначає численних втрат на війні в Україні. Завдяки успішним діям ЗСУ серед загарбників є й двохсоті (вбиті), й трьохсоті (поранені).
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
російський окупант, що знаходиться в Донецькій області, розповідає співбесіднику, що він на передовій лінії фронту.
"Міномети х*ячать туди-сюди. Кожен день двохсоті, трьохсоті", - сказав він.
Загарбник також зазначив, що вчора українські захисники ліквідували 18 окупантів.
"Зайшли "в тиху", фішка не спрацювала, 18 людей, нах*й", - сказав він.
При цьому російські загарбники не встигли схопити наших бійців.
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