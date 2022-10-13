Кожен день російська армія зазначає численних втрат на війні в Україні. Завдяки успішним діям ЗСУ серед загарбників є й двохсоті (вбиті), й трьохсоті (поранені).

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

російський окупант, що знаходиться в Донецькій області, розповідає співбесіднику, що він на передовій лінії фронту.

"Міномети х*ячать туди-сюди. Кожен день двохсоті, трьохсоті", - сказав він.

Загарбник також зазначив, що вчора українські захисники ліквідували 18 окупантів.

"Зайшли "в тиху", фішка не спрацювала, 18 людей, нах*й", - сказав він.

При цьому російські загарбники не встигли схопити наших бійців.