На знаменитій телевежі BT у Лондоні з'явився логотип "Євробачення-2023" із українським прапором у рамках програми The One Show.

У такий спосіб британці привітали Ліверпуль, який прийматиме цьогорічний міжнародний конкурс від імені України.

Кадри з Великої Британії показали на сторінці "Суспільного" в Instagram, а також нагадали, що український мовник "Суспільне Мовлення" та британська телерадіокомпанія BBC підписали меморандум про співпрацю на "Євробаченні-2023".

За право проведення 67-го конкурсу пісні змагалися шотландський Глазго та англійські Манчестер, Бірмінгем, Ньюкасл, Лідс та Шеффілд.

Однак саме Ліверпулю випала честь провести таке масштабне музичне свято.

"Ліверпуль, який через 50 років після того, як "Бітлз" вибухнули на світовій арені, допоміг прославитися багатьом артистам. Ліверпуль названий музичним містом ЮНЕСКО завдяки своєму внеску у світ попмузики. Зокрема такими відомими виконавцями, як Frankie Goes To Hollywood, Gerry and the Pacemakers, Space, Mel C, Atomic Kitten, а також друге місце на Пісенному конкурсі Євробачення-1993 - співачка Sonia", - зазначили у "Суспільному".

Гранд-фінал "Євробачення-2023" відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня. Україна автоматично потрапляє у фінал разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) після перемоги в конкурсі цьогріч.