У Лондоні показали логотип "Євробачення-2023" з прапором України [ Редагувати ]
На знаменитій телевежі BT у Лондоні з'явився логотип "Євробачення-2023" із українським прапором у рамках програми The One Show.
У такий спосіб британці привітали Ліверпуль, який прийматиме цьогорічний міжнародний конкурс від імені України.
Кадри з Великої Британії показали на сторінці "Суспільного" в Instagram, а також нагадали, що український мовник "Суспільне Мовлення" та британська телерадіокомпанія BBC підписали меморандум про співпрацю на "Євробаченні-2023".
За право проведення 67-го конкурсу пісні змагалися шотландський Глазго та англійські Манчестер, Бірмінгем, Ньюкасл, Лідс та Шеффілд.
Однак саме Ліверпулю випала честь провести таке масштабне музичне свято.
"Ліверпуль, який через 50 років після того, як "Бітлз" вибухнули на світовій арені, допоміг прославитися багатьом артистам. Ліверпуль названий музичним містом ЮНЕСКО завдяки своєму внеску у світ попмузики. Зокрема такими відомими виконавцями, як Frankie Goes To Hollywood, Gerry and the Pacemakers, Space, Mel C, Atomic Kitten, а також друге місце на Пісенному конкурсі Євробачення-1993 - співачка Sonia", - зазначили у "Суспільному".
Гранд-фінал "Євробачення-2023" відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня. Україна автоматично потрапляє у фінал разом із "великою п'ятіркою" (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) після перемоги в конкурсі цьогріч.
по темі
Батьківщина "Бітлз" вперше в історії стане майданчиком для проведення міжнародного пісенного конкурсу, який неможливо провести в жодному з українських міст через війну.
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу і дісталася представникам України
Уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM
Футболіст "Ліверпуля" Салах оформив найшвидший хет-трик у Лізі чемпіонів. Нападник забив три м'ячі протягом п'яти хвилин матчу проти шотландського "Рейнджерс", який програв з рахунком 7:1
10 000 українських солдатів сьогодні закінчили військовий вишкіл у Великій Британії і повертаються до України, щоб вирушити на фронт. Це вже друга група українських вояків, яка завершила навчання у Сполученому Королівстві
Що стоїть за масованими обстрілами об'єктів інфраструктури та цивільних мішеней в Україні? Яка справжня мета цієї ескалації? Думки провідних аналітиків Великої Британії зібрала наша Світлана Чернецька у Лондоні.